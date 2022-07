ARCHIV - Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild FOTO: Carsten Rehder up-down up-down Bielefeld Dieb klaut zehn Kilo Zwiebeln Von dpa | 01.07.2022, 13:07 Uhr

Gelegenheit macht Diebe: Ein Unbekannter hat aus einem Lieferfahrzeug in Bielefeld eine größere Menge Obst und Gemüse erbeutet. Der Dieb habe Donnerstagfrüh einen unbeobachteten Moment genutzt und sei in den unverschlossenen Laderaum gelangt, teilte die Polizei am Freitag mit. Erbeutet habe er unter anderem zehn Kilo Zwiebeln und vier Melonen.