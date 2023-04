Jahreszahlen Targobank Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Banken Die Targobank macht mehr Gewinn Von dpa | 24.04.2023, 06:38 Uhr

Gute Kreditgeschäfte haben den Gewinn der Targobank im vergangenen Jahr steigen lassen. Der Vorsteuergewinn sei 2022 um vier Prozent auf 531 Millionen Euro gestiegen, teilte die Tochter der französischen Bankengruppe Crédit Mutuel am Montag in Düsseldorf mit. Das Nettobankergebnis - also der Umsatz - legte um sieben Prozent auf 1,74 Milliarden Euro zu.