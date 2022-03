Sonniges Wetter FOTO: Markus Scholz Wetter Die Sonne scheint: Bis zu 16 Grad am Tag, nachts Frost Von dpa | 06.03.2022, 10:47 Uhr | Update vor 14 Min.

Auch in der kommenden Woche scheint die Sonne über ganz Nordrhein-Westfalen. Bis zum Freitag können dank des Hochdruckwetters Temperaturen von bis zu 16 Grad Celsius erreicht werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Dabei gibt zu Wochenbeginn Hoch „Lino“ den Staffelstab weiter an Hoch „Martin“.