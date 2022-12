Glocken für die Bartholomäikirche in Zerbst Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa up-down up-down Anhalt-Bitterfeld „Dicker Turm“ in Zerbst bekommt Glocken aus dem Ruhrgebiet Von dpa | 09.12.2022, 16:19 Uhr

Der „Dicke Turm“ an der Zerbster Stifts- und Hofkirche St. Bartholomäi erhält vier neue Glocken. Das Geläut wurde am Freitag geliefert und stammt aus der entwidmeten katholischen Kirche St. Josef in Gelsenkirchen, wie ein Sprecher der Evangelischen Landeskirche Anhalts mitteilte. Die Bartholomäikirche in Zerbst (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) selbst hat kein Geläut. Stattdessen wird der mittelalterliche Wehrturm nebenan als Glockenturm genutzt, der nun neue Glocken hinzu bekommt. Das etwa 50 Jahre alte Geläut aus Gelsenkirchen soll 2023 installiert werden. Die Zerbster Kirche war im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt worden.