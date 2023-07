DHL Group Foto: Oliver Berg/dpa up-down up-down Postdienstleister DHL übernimmt türkischen Paketdienstleister Von dpa | 25.07.2023, 12:52 Uhr | Update vor 1 Std.

Die DHL Group übernimmt den türkischen Paketdienstleister MNG Kargo und will so von dem erwartet starken Wachstum des türkischen Paketmarktes profitieren. DHL rechnet in der Türkei in den kommenden Jahren mit einer zweistelligen Zuwachsrate und damit einem höheren Marktwachstum als in der EU.