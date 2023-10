Postdienste DHL setzt auf Briefmarken- und Paket-Automaten Von dpa | 11.10.2023, 10:30 Uhr | Update vor 11 Min. Deutsche Post DHL Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild up-down up-down

Der Post-Konzern DHL hat sein Automaten-Angebot deutlich ausgebaut. Die Zahl sogenannter Poststationen in Deutschland habe sich seit Jahresbeginn von rund 100 auf inzwischen circa 300 erhöht, teilte die Post am Dienstag in Bonn mit. Sie solle künftig weiter steigen. Bei diesen Automaten kann man Briefmarken kaufen, Pakete abgegeben und abholen sowie eine Videoberatung bekommen. Sie sind eine Weiterentwicklung von Packstationen, bei denen es nur um Pakete geht und von denen es rund 12.500 gibt.