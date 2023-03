Deutz AG Foto: picture alliance / dpa/Archivbil up-down up-down Motorenhersteller Deutz will Umsatz bis 2025 deutlich steigern Von dpa | 16.03.2023, 10:32 Uhr

Der Motorenhersteller Deutz will getrieben vom Rückenwind des vergangenen Jahres mittelfristig deutlich wachsen. Bis 2025 solle der Umsatz um knapp 30 Prozent auf mehr als 2,5 Milliarden Euro klettern, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Davon sollen um Sondereffekte bereinigt sechs bis sieben Prozent als operatives Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) hängenbleiben, was deutlich mehr als 2022 wäre.