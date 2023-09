Bundestag „Deutschland-Pakt“: „PR-Gag“ für lange geforderte Projekte Von dpa | 06.09.2023, 13:39 Uhr | Update vor 2 Std. Tag der offenen Tür im Regierungsviertel Foto: Roberto Pfeil/dpa/Archivbild up-down up-down

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat den Vorschlag von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für einen „Deutschland-Pakt“ als reinen „PR-Gag“ kritisiert - will den Kanzler aber in die Pflicht nehmen. „Ich fühle mich offen gesprochen veräppelt“, sagte Wüst am Mittwoch der Zeitung „Rheinische Post“. Es gehe dabei um „Projekte, die ohnehin schon in der Pipeline sind und die wir als Länder schon seit langem fordern“, kritisierte der Landeschef. Als Beispiel nannte er Vorschläge der Länder zur Planungsbeschleunigung, die seit zehn Monaten auf dem Tisch lägen, ohne dass dazu eine Reaktion aus dem Kanzleramt gekommen sei.