Deutscher Lehrkräftepreis: Lehrer aus NRW ausgezeichnet Von dpa | 08.05.2023, 13:10 Uhr

Sechs Lehrer und Lehrerinnen aus Nordrhein-Westfalen sind mit dem bundesweiten Deutschen Lehrkräftepreis 2022 ausgezeichnet worden. In der Kategorie „Vorbildliche Schulleitung“ bekam Rolf Wohlgemuth vom Erich-Gutenberg-Berufskolleg in Köln den ersten Preis. Der inzwischen in den Ruhestand gegangene Schulleiter wurde auch für seine „uneingeschränkte Ermöglichungskultur“ gewürdigt, wie der Deutsche Philologenverband und die Heraeus Bildungsstiftung am Montag in Berlin mitteilten. Der zweite Preis ging an Andrea Kocks, Schulleiterin der Grundschule am Steigerweg in Mülheim/Ruhr. Vorgeschlagen wurden die Preisträger von den Lehrerkollegien.