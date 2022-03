Deutsches Derby FOTO: Christophe Gateau Pferdesport Deutscher Galopprennsport feiert 200 Jahre-Jubiläum Von dpa | 10.03.2022, 15:41 Uhr | Update vor 21 Min.

Als älteste Sportart des Landes feiert der deutsche Galopprennsport in diesem Jahr sein 200-jähriges Bestehen. Michael Vesper gab am Donnerstag in Düsseldorf den Startschuss in das Jubiläumsjahr. „Es ist ein wirklich außergewöhnliches Jubiläum. Das kann uns kein anderer Sport nachmachen. Keine andere Sportart wird schon 200 Jahre lang organisiert betrieben“, sagte der Präsident des Verbandes Deutscher Galopp anlässlich der Jahrespressekonferenz des Verbandes.