Rettungshubschrauber Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Deutscher bei Klettertour in Tirol in den Tod gestürzt Von dpa | 08.01.2023, 11:19 Uhr

Ein Mann aus dem Raum Köln ist beim Klettern in den österreichischen Alpen rund 120 Meter in den Tod gestürzt. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, hatte der 32-Jährige am Vortag mit zwei Freunden eine Felswand bei Zirl in Tirol bestiegen. Oben angekommen, verstauten die drei ihre Ausrüstung und wollten zu Fuß in das Tal zurückkehren.