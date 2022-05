HANDOUT - Der Astronaut Matthias Maurer arbeitet bei einem Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation ISS. Foto: NASA/ESA/dpa/Archivbild - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: - Raumfahrt Deutscher Astronaut Maurer auf dem Weg zurück zur Erde Von dpa | 05.05.2022, 08:20 Uhr | Update vor 1 Std.

Nach rund einem halben Jahr im All ist der deutsche Astronaut Matthias Maurer auf dem Weg zurück zur Erde. Maurer und drei US-Kollegen dockten am Donnerstagmorgen an Bord einer „Crew Dragon“-Kapsel von der Internationalen Raumstation ISS ab, wie auf Live-Bildern der US-Raumfahrtbehörde Nasa zu sehen war.