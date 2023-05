Deutscher von Bergrettung in Hohen Tauern geborgen Foto: Unbekannt/BERGRETTUNG NEUKIRCHEN/dpa up-down up-down Österreich Deutscher Alpinist in riskantem Rettungseinsatz geborgen Von dpa | 31.05.2023, 15:10 Uhr

In einem gefahrvollen Einsatz ist ein deutscher Bergsteiger in Österreich aus einer alpinen Notlage gerettet worden. Mit Seilen, Steigeisen und Skiern wurde der Mann in einer stundenlangen nächtlichen Aktion im Gebiet des Großen Geigers im Salzburger Land in Sicherheit gebracht, wie die Bergrettung am Mittwoch mitteilte. Laut Polizei stammt der 68-Jährige aus Duisburg, lebt aber in der Umgebung von Salzburg.