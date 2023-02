Erdbebenkatastrophe in der Türkei - Adana Foto: Svet Jacqueline/ZUMA Press Wire/dpa/Archivbild up-down up-down Erdbeben Deutsche Retter unterbrechen Hilfe wegen Sicherheitsrisiken Von dpa | 11.02.2023, 12:36 Uhr

Das Technische Hilfswerk (THW) und die Hilfsorganisation I.S.A.R Germany unterbrechen wegen Sicherheitsbedenken ihre Rettungsarbeiten im Erdbebengebiet in der Türkei. In den vergangenen Stunden habe sich nach verschiedenen Informationen die Sicherheitslage in der Region Hatay geändert, teilten die Organisationen am Samstag mit. Such- und Rettungsteams blieben vorerst im gemeinsamen Basislager in der Stadt Kirikhan. Wenn es einen konkreten Hinweis gebe, dass man jemand lebend retten könne, werde man aber dennoch hinausfahren, sagte die THW-Sprecherin Katharina Garrecht vor Ort der Deutschen Presse-Agentur.