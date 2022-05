ARCHIV - Das Logo der Post leuchtet. Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild FOTO: Oliver Berg Dienstleistungen Deutsche Post: Globales Geschäft treibt Wachstum und Gewinn Von dpa | 03.05.2022, 07:40 Uhr

Die Deutsche Post hat in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres an ihr Rekordjahr 2021 anknüpfen können. Die Nachfrage nach Transportdienstleistungen halte bei weiter eingeschränkten Kapazitäten an, teilte der Konzern am Dienstagmorgen in Bonn mit. Zwar seien die Paketmengen angesichts des sich normalisierenden Online-Handels moderat geringer ausgefallen, aber das sei durch das globale Logistikgeschäft überkompensiert worden.