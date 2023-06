Deutsche Post DHL benennt sich in DHL Group um Foto: Rainer Jensen/dpa/Archivbild up-down up-down Dienstleistungen Deutsche Post DHL benennt sich in DHL Group um Von dpa | 19.06.2023, 17:01 Uhr

Die Deutsche Post DHL Group benennt sich um. Der global aufgestellte Konzern heißt künftig DHL Group, wie das Bonner Unternehmen am Montag mitteilte. Der Namensteil „Deutsche Post“ fällt weg. Schon jetzt stammten 90 Prozent des Konzernumsatzes aus Geschäften unter der Marke DHL, darunter das Paketgeschäft in Deutschland. Nur noch etwa ein Drittel der rund 600 000 Beschäftigten sind im einstigen Stammgeschäft tätig, also dem Brief- und Paketgeschäft in Deutschland. Andere Konzernsparten wie Expressdienste, Frachtgeschäfte und Logistikdienstleistungen haben an Bedeutung gewonnen. „Heute sind wir eines der internationalsten Unternehmen der Welt“, sagte Konzernchef Tobias Meyer.