Die Deutsche Bahn und Siemens präsentieren den neuen Wasserstoffzug. Foto: Sophie Brössler/dpa FOTO: Sophie Brössler Bahnverkehr Deutsche Bahn und Siemens zeigen neuen Wasserstoffzug Von dpa | 05.05.2022, 13:59 Uhr

Mit einem Wasserstoffzug will die Deutsche Bahn den Personenverkehr künftig emissionsfreier gestalten. „Es geht um den Abschied fossiler Kraftstoffe“, sagte die Vorständin der Deutschen Bahn für Digitalisierung und Technik, Daniela Gerd tom Markotten, in Krefeld bei der Präsentation des Zuges am Donnerstag.