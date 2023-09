ÖPNV Deutliche Preiserhöhung bei VRR: D-Ticket nicht betroffen Von dpa | 11.09.2023, 13:21 Uhr | Update vor 1 Std. Öffentlicher Nahverkehr Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) peilt angesichts großer Kostensteigerungen eine deutliche Preisanhebung für seine Fahrscheine an. Eine Größenordnung zwischen etwa sechs bis zehn Prozent werde gegenwärtig nicht nur beim VRR diskutiert, sagte VRR-Vorstand José Luis Castrillo am Montag in Düsseldorf. Nach den bisherigen Regularien des VRR würde eine Tariferhöhung zum 1. Januar greifen. Eine Entscheidung darüber solle am 28. September getroffen werden.