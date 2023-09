DLRG-Bilanz Deutlich weniger Badetote in NRW Von dpa | 13.09.2023, 13:24 Uhr | Update vor 20 Min. Zahl der diesjährigen Badetoten Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down

Die Zahl der Ertrunkenen ist in Nordrhein-Westfalen bis zum Ende der diesjährigen Badesaison deutlich zurückgegangen. Sie sank um ein Viertel auf 36 Todesopfer - nach 48 im Vorjahreszeitraum, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Mittwoch in Bad Nenndorf (Niedersachsen) mitteilte.