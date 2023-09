Wirtschaft Deutlich mehr Unternehmen gehen in die Insolvenz Von dpa | 08.09.2023, 15:13 Uhr | Update vor 54 Min. Firmenpleite Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dp up-down up-down

In der angespannten Wirtschaftslage sind in NRW zuletzt deutlich mehr Firmen in Schieflage geraten als zuvor. Im ersten Halbjahr 2023 meldeten die Amtsgerichte 2160 Unternehmensinsolvenzen und damit rund 20 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte das Landesstatistikamt IT.NRW am Freitag in Düsseldorf mit. Häufig ging es um relativ große Firmen aus dem Einzelhandel und der Industrie. Rund 41.000 Arbeitnehmer waren von den Firmeninsolvenzen betroffen und mussten um ihre Jobs zittern. Es ging bei den Insolvenzen um viel mehr Geld als zuvor, die Forderungen beliefen sich auf 5,7 Milliarden Euro (Vorjahreszeitraum: 1,6 Mrd Euro).