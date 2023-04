Verfassungsschutzbericht Foto: Roland Weihrauch/dpa/Archivbild up-down up-down Verfassungsschutzbericht Deutlich mehr politische Straftaten in NRW Von dpa | 13.04.2023, 10:53 Uhr

Die Zahl der politisch motivierten Straftaten ist in Nordrhein-Westfalen um fast 40 Prozent gestiegen. Das geht aus dem am Donnerstag von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) veröffentlichten NRW-Verfassungsschutzbericht 2022 hervor. So seien im vergangenen Jahr 8950 politisch motivierte Straftaten registriert worden. Im Vorjahr seines 6400 gewesen.