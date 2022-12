WDR Funkhaus in Köln Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild up-down up-down WDR-Spendenaktion „Der Westen hilft“: 9,5 Millionen Euro Spenden gesammelt Von dpa | 23.12.2022, 08:34 Uhr

Köln (dpa/lnw) Bei der WDR-Spendenaktion „Der Westen hilft. Gemeinsam gegen den Hunger in der Welt“ sind mehr als 9,5 Millionen Euro Spenden für Hilfsprojekte in Krisenländern zusammengekommen. Am Ende der finalen Spendenshow am Donnerstagabend betrug die Summe 9 571 201,91 Euro, wie der WDR am Freitag mitteilte. Auch nach dem offiziellen Ende der Aktion kann noch gespendet werden, das Konto dafür ist noch bis Mitte Januar geöffnet.