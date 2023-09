Notfälle Deospray explodiert: 22-Jährige erleidet Brandverletzungen Von dpa | 18.09.2023, 17:06 Uhr | Update vor 39 Min. Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down

Bei einer Explosion von mutmaßlich einer großen Menge Deodorant ist eine 22-Jährige schwer verletzt worden. Wie Polizei und Feuerwehr am Montag mitteilten, hatte es am späten Freitagabend in einem Mehrfamilienhaus einen lauten Knall gegeben. Die junge Frau zog sich den Angaben zufolge in einer Wohnung im fünften Stock schwere Brandverletzungen zu. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen im Badezimmer erhebliche Mengen Deodorant versprüht worden sein. Aus ungeklärter Ursache soll sich das Treibgas dann entzündet haben.