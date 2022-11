Kurden Demonstrieren in Düsseldorf Foto: Henning Kaiser/dpa up-down up-down Protest Demos in Düsseldorf gegen türkische Militäreinsätze Von dpa | 12.11.2022, 16:40 Uhr

In Düsseldorf sind am Samstag mehrere Tausend Menschen gegen türkische Militäreinsätze im Nordirak auf die Straße gegangen. Der Verein „Konföderation der Gemeinschaften Kurdistans in Deutschland“ hatte zu den Protestmärschen in der NRW- Landeshauptstadt aufgerufen. Die Teilnehmer waren in zwei Demonstrationszügen in der Innenstadt und an der Rheinwiese unterwegs. Laut Polizeiangaben verliefen die Demonstration und die anschließende Kundgebung im Rheinpark friedlich.