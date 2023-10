Bochum Demonstrationen zum Krieg in Nahost bleiben friedlich Von dpa | 18.10.2023, 19:39 Uhr | Update vor 45 Min. Pro-Israel und Palästina Kundgebungen in Bochum Foto: Fabian Strauch/dpa up-down up-down

Bei zwei Kundgebungen in Bochum haben sich am Mittwochabend Hunderte pro-israelische und pro-palästinensische Demonstranten gegenübergestanden. Die durch ein Absperrgitter und hohe Polizeipräsenz getrennten Demonstrationen am Rathaus verliefen nach Angaben der Polizei friedlich und weitgehend störungsfrei.