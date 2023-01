Demonstration nahe bei Tagebau Garzweiler Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Energie Demonstranten in Richtung Lützerath: Rangeleien mit Polizei Von dpa | 17.01.2023, 13:32 Uhr

Teilnehmer einer Demonstration in der Nähe des Braunkohletagebaus Garzweiler haben am Dienstag ihren Protest-Weg verlassen, um in Richtung des abgeriegelten Dorfes Lützerath zu laufen. Das sagte ein Sprecher der Polizei.