Regierung Demokratie-Verein beklagt Stillstand nach Jahr Schwarz-Grün Von dpa | 28.06.2023, 12:26 Uhr

Die versprochene Stärkung der Bürgerrechte in Nordrhein-Westfalen ist aus Sicht des Vereins Mehr Demokratie nach einem Jahr schwarz-grüner Regierung nicht vorangekommen. Bislang sei die Politik von CDU und Grünen in diesem Bereich „auf ganzer Linie enttäuschend“, bilanzierte der Landesgeschäftsführer von Mehr Demokratie, Achim Wölfel, am Mittwoch in Düsseldorf. „Noch keines der zentralen Vorhaben wurde wirklich angegangen.“