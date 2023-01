Lützerath Foto: Fabian Strauch/dpa up-down up-down Bergbau Demo-Bündnis glaubt an Erhalt von Lützerath Von dpa | 06.01.2023, 13:44 Uhr

Ein Bündnis, das eine große Demonstration am besetzten Braunkohledorf Lützerath plant, hofft auf einen Erhalt der Siedlung in letzter Minute. „Ich denke, in Lützerath verdichtet sich der Protest gegen eine mutlose und viel zu unambitionierte Klimapolitik wie nirgendwo sonst“, sagte Christoph Bautz von der Kampagnenorganisation Campact am Freitag. „Die Breite der Gesellschaft“ werde auf den Beinen sein - gerade bei der geplanten Demonstration, die am 14. Januar stattfinden soll. Auch werde es Druck auf die Landesregierung geben. Deswegen bleibe man optimistisch, dass die Proteste Lützerath erhalten könnten, sagte Bautz. Lützerath sei „der neue Hotspot der Klimabewegung“.