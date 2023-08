Brandursache geklärt Defektes Kabel löste Feuer in Landtag aus Von dpa | 15.08.2023, 11:31 Uhr | Update vor 36 Min. Landtag NRW Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild up-down up-down

Der Brand im Düsseldorfer Landtag im Juni ist durch einen technischen Defekt an einem Kabel ausgelöst worden. Das hätten die Untersuchungen eines Sachverständigen ergeben, so Landtagspräsident André Kuper in einem Schreiben an die Abgeordneten, das der dpa vorliegt. Demnach ist der Schaden enorm: Die Klimaanlage ist nicht mehr zu reparieren und soll zunächst weiter durch eine mobile Anlage ersetzt werden.