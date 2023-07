Blaulicht Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Essen Defekte Ampelanlage sorgt für Kollision: Kinder verletzt Von dpa | 09.07.2023, 11:56 Uhr

Weil offenbar die Ampel ausgefallen ist, sind auf einer Kreuzung in Essen zwei Autos zusammengestoßen und sechs Kinder im Alter von 3 bis 15 Jahren verletzt worden - darunter ein 9-jähriges Mädchen schwer. Auch ihre am Steuer sitzende Mutter und die Fahrerin des zweiten beteiligten Wagens wurden leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.