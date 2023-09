Düsseldorf Deckenteil in Hotel eingestürzt: 120 Gäste evakuiert Von dpa | 19.09.2023, 09:31 Uhr | Update vor 1 Std. Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down

Wegen eines eingestürzten Deckenteils in einem Düsseldorfer Hotel haben rund 120 Gäste in der Nacht zum Dienstag das Gebäude kurzzeitig räumen müssen. Das etwa 15 Quadratmeter große Deckenteil sei über der Rezeption im Erdgeschoss eingestürzt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in Düsseldorf am Dienstag.