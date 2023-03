Herbert Reul Foto: David Young/dpa up-down up-down Landtag Debatte um „Klima-Kleber“: NRW prüft neue Polizeigebühren Von dpa | 30.03.2023, 16:54 Uhr

Sogenannte „Klima-Kleber“ könnten auch in NRW künftig nach Polizeieinsätzen zur Kasse gebeten werden. Das Land prüfe bereits seit mehreren Monaten allgemein die Gebührenordnung der Polizei, sagte Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag im Landtag. Wenn dadurch künftig auch Blockaden erfasst würden, hätte er dafür „durchaus Sympathie“. Dass man nur Klima-Aktivisten Gebühren aufbrumme, sei aber ausgeschlossen, so Reul.