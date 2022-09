Blaulicht Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Dealer verkauft Drogen über Messengerdienst Von dpa | 01.09.2022, 12:31 Uhr

Ein 31 Jahre alter Drogendealer hat in großem Stil in Münster Betäubungsmittel über einen Messengerdienst angeboten und verkauft. Nach umfangreichen Ermittlungen sei man dem Mann auf die Spur gekommen, weil er unterschiedliche Drogen von „Eddys Party-Apotheke“ aus den Niederlanden heraus in Münster anboten hatte, teilte die Polizei am Donnerstag mit.