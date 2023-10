Konflikte Davidsterne auf Wohnhäuser in Dortmund gesprüht Von dpa | 16.10.2023, 13:50 Uhr | Update vor 57 Min. Blaulicht Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down

Unbekannte haben fünf Wohnhäuser in Dortmund mit Davidsternen besprüht. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Taten in der vergangenen Woche zwischen Mittwoch und Donnerstag begangen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach den Sachbeschädigungen habe der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf Täter gab es zunächst nicht.