Prozess Dauerstreit zwischen Kohl-Witwe und Autor geht weiter Von dpa | 02.06.2022, 12:24 Uhr

Im juristischen Dauerstreit zwischen der Witwe des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl und seinem Ghostwriter Heribert Schwan ist kein Ende absehbar. In einem Berufungsverfahren um Buch-Zitate entschied das Oberlandesgericht (OLG) Köln am Donnerstag, dass die in erster Instanz durchgeführte Beweisaufnahme wiederholt werden soll. Dabei gehe es um die Klärung der Frage, ob es seinerzeit zwischen Schwan und Kohl eine Verschwiegenheitserklärung gegeben habe, sagte ein OLG-Sprecher.