Dauerregen in Nordrhein-Westfalen Foto: Alexander Forstreuter/dpa up-down up-down Märkischer Kreis Dauerregen führt zu zahlreichen Einsätzen im Sauerland Von dpa | 13.01.2023, 07:23 Uhr

Starke Regenfällen haben im Nordwesten des Sauerlands in Nordrhein-Westfalen zu zahlreichen Einsätzen von Feuerwehr und Rettungsdienst geführt. In der Nacht habe es im Märkischen Kreis bislang 480 Einsätze gegeben, sagte ein Sprecher der Kreisleitstelle am frühen Freitagmorgen. Das seien deutlich mehr als sonst. Die Feuerwehr habe etwa vollgelaufene Keller auspumpen müssen. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht.