Dortmund Dating-Falle: Mann auf Parkplatz bedroht und ausgeraubt Von dpa | 04.10.2023, 13:17 Uhr | Update vor 1 Std. Polizei Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Bei einem vermeintlichen Date mit einer jungen Frau ist in Dortmund ein 26-Jähriger ausgeraubt worden. Der Mann aus Recklinghausen hatte sich über ein soziales Netzwerk eigentlich mit einer Frau verabredet, am vereinbarten Treffpunkt erschienen jedoch zusätzlich zwei Männer, wie die Polizei am Mittwoch über den Vorfall von Montagabend mitteilte. Einer der beiden Männer habe den 26-Jährigen unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Anschließend sei er gegen ein geparktes Auto gedrückt und mit einem Messer bedroht worden. Mit einer hochwertigen Armbanduhr und weiteren Schmuckstücken flüchtete das Trio.