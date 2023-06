Bettina Gayk Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Ladntag Datenschutz: NRW hinkt bei Informationsfreiheit hinterher Von dpa | 22.06.2023, 12:50 Uhr

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen nach Ansicht der Chef-Datenschützerin besser und schneller an Informationen öffentlicher Stellen wie Verwaltungen, Behörden und Regierung kommen. Das einst moderne Informationsfreiheitsgesetz (IFG) NRW hinke inzwischen hinter besseren Transparenzgesetzen in anderen Bundesländern her, sagte die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Bettina Gayk, am Donnerstag in Düsseldorf. Gayk empfahl, das Informationsfreiheits- zu einem Transparenzgesetz weiterzuentwickeln. Das würde die Behörden dann verpflichten, Informationen aktiv bereitzustellen.