Das Wetter am Wochenende: Sonne und Temperaturen bis 33 Grad Von dpa | 24.06.2023, 12:14 Uhr

Nach den Unwettern kommt am Wochenende der Hochsommer zurück nach Nordrhein-Westfalen. Der Samstag wird am Mittag heiter und teils sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In der Osthälfte kann es zu Quellwolken kommen, am Nachmittag gebe es ein geringes Schauerrisiko. Sonst bleibt der Samstag aber überwiegend niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen bei 26 bis 30 Grad, in höheren Lagen bei 23 Grad.