Das heimliche Treiben der Siebenschläfer Von dpa | 10.06.2023, 15:27 Uhr

Das muntere Treiben der Siebenschläfer nach deren siebenmonatigem Winterschlaf kann wieder bequem via Bildschirm verfolgt werden. Das „bundesweit einzigartige Siebenschläfer-TV“ des Leverkusener Naturschutzbundes sei nun wieder online, teilte der Nabu am Samstag mit. Die kleinen nachtaktiven Nagetiere seien über eine Webcam in ihren Nisthilfen zu sehen. In zwei Nistkästen waren im Juli 2022 je fünf Junge geboren worden, im September kamen laut Nabu drei Junge in einem dritten Nistkasten hinzu.