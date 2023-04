Hendrik Wüst Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa up-down up-down Abiturprüfungen „Darf nicht passieren“: Wüst entschuldigt sich nach Panne Von dpa | 19.04.2023, 13:11 Uhr

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat sich für die schwere Technikpanne zum Start des Abiturs 2023 in NRW bei Abiturientinnen und Abiturienten, Eltern, Lehrkräften und weiteren Betroffenen entschuldigt. „Dass die Abiturprüfungen in NRW verschoben werden müssen, darf nicht passieren - ganz gleich, woran es gelegen hat“, schrieb Wüst am Mittwoch auf Twitter.