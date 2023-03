Sevim Dagdelen Foto: Philipp Znidar/dpa up-down up-down Linken-Abgeordnete Dagdelen zahlt nach - und kritisiert Parteispitze Von dpa | 16.03.2023, 13:55 Uhr

Nach Kritik der Linken-Spitze hat die nordrhein-westfälische Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen die Nachzahlung fehlender Abgaben an die Partei zugesagt. Sie verband die Ankündigung am Donnerstag jedoch mit Vorwürfen an Parteichefin Janine Wissler. Diese habe über die Medien den Eindruck erweckt, „ich hätte diese Zahlungen absichtlich beendet“. Nach Angaben von Dagdelens Büro handelte es sich um ein Versehen.