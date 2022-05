Auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr ist ein Blaulicht zu sehen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied Minden-Lübbecke Dachstuhl in Flammen: 300.000 Euro Schaden Von dpa | 15.05.2022, 10:15 Uhr

Bei einem Brand in einem Dachstuhl eines Wohnhauses in Minden ist ein Schaden von etwa 300.000 Euro entstanden. Das Feuer war am Sonntagmorgen in einem angrenzenden Carport ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Von dort griff es auf das Haus über. Ein Bewohner konnte das Gebäude unverletzt verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Haus ist nach Angaben der Polizei nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei habe Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.