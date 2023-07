Feuerwehr Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Borken Dachgeschoss-Brand: sieben Menschen zunächst im Krankenhaus Von dpa | 11.07.2023, 13:41 Uhr

Sechs Kinder und eine 35-Jährige sind nach einem Dachgeschoss-Brand in Gronau ins Krankenhaus gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, brach das Feuer am späten Montagabend vermutlich durch einen technischen Defekt an einem Elektro-Gerät aus. Alle Bewohner konnten sich demnach selbst retten, bei den sechs Kindern zwischen drei und acht Jahren und der 35-Jährigen bestand der Verdacht einer Rauchgasvergiftung. Sie seien mit Stand Dienstagmittag aber nicht mehr im Krankenhaus, sagte ein Sprecher. Die Feuerwehr löschte den Brand, das Gebäude war zunächst wegen der starken Rauchentwicklung unbewohnbar. Die Ermittlungen laufen.