Handwerk Dachdecker stürzt in die Tiefe: Schwer verletzt Von dpa | 21.06.2023, 22:54 Uhr

Ein Dachdecker ist am Mittwoch in Oberhausen einige Meter tief von einem Dach gestürzt und auf einem tiefer liegenden Schornstein aufgekommen. Darauf liegend wurde der schwer verletzte Arbeiter gesichert und versorgt. Erst dann konnte er mit Hilfe einer Drehleiter gerettet werden, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte. Der Mann kam in ein Krankenhaus.