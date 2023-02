Schule Foto: Christoph Schmidt/dpa/Archivbild/Symbolbild up-down up-down Ruhr West Cyberangriff auf Hochschule: Keine Anzeichen für Datenklau Von dpa | 06.02.2023, 15:24 Uhr

Nach dem mutmaßlichen Hackerangriff auf IT-Systeme der Hochschule Ruhr West (HRW) gehen die Verantwortlichen davon aus, dass die Angreifer nicht an Daten gekommen sind. Bisher hätten die Analysen keine Anzeichen für Datenverlust beziehungsweise Datenverschlüsselung ergeben, teilte die Hochschule mit Standorten in Mülheim an der Ruhr und Bottrop am Montag mit. Die Systeme waren nach dem Angriff am vergangenen Dienstag zur Sicherheit vollständig vom Netz getrennt worden.