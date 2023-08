Düsseldorf Currywurst mit Falschgeld bezahlt: Teenager vor Gericht Von dpa | 07.08.2023, 17:50 Uhr | Update vor 44 Min. Justitia Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down

Weil er eine Currywurst mit Falschgeld bezahlt haben soll, muss sich an diesem Dienstag (09.00 Uhr) ein Teenager in Düsseldorf vor Gericht verantworten. Der 16-Jährige war in der Düsseldorfer Altstadt im März 2022 erwischt worden, als er zwei Portionen Currywurst samt Pommes mit einem täuschend echt aussehenden 50-Euro-Schein bezahlen wollte.