Steuern Cum-Ex-Unterlagen: Minister kritisiert Staatsanwaltschaft Von dpa | 16.08.2023, 16:31 Uhr | Update vor 35 Min. NRW-Justizminister Benjamin Limbach Foto: David Young/dpa/Archivbild

NRW-Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) hat die Kölner Staatsanwalt in scharfer Form kritisiert. Im Rechtsausschuss des Landtags führte Limbach am Mittwoch aus, dass die Behörde die Herausgabe von Unterlagen zu sogenannten Cum-Ex-Verfahren an einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Hamburg verzögert habe. Das Justizministerium sei teilweise zu spät oder gar nicht informiert worden.