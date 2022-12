Hanno Berger Foto: Oliver Berg/dpa up-down up-down Finanzkriminalität Cum-Ex-Architekt Hanno Berger will vor Bundesgerichtshof Von dpa | 21.12.2022, 09:39 Uhr

Nach seiner Verurteilung zu einer achtjährigen Haftstrafe will der Cum-Ex-Architekt Hanno Berger vor den Bundesgerichtshof ziehen. Der 72-Jährige habe erklärt, dass er in Revision gehen werde, teilte das Bonner Landgericht am Mittwochmorgen auf Anfrage mit. Nach Zustellung des schriftlichen Urteils habe er einen Monat Zeit, die Revision zu begründen.