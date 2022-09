Regenbogenflagge Foto: Federico Gambarini/dpa/Symbolbild up-down up-down Dortmund CSD-Teilnehmer sollen geschlagen und verletzt worden sein Von dpa | 09.09.2022, 15:47 Uhr

Nach einer Christopher-Street-Day-Veranstaltung am vergangenen Samstag in Dortmund sollen drei junge Teilnehmer geschlagen und verletzt worden seien. Die zwei Männer im Alter von 21 Jahren und die 18-jährige Frau seien vor Ort von einem Rettungswagen behandelt worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die beiden Tatverdächtigen seien davongelaufen, sie sollen der Beschreibung zufolge 16 oder 17 Jahre alt sein.